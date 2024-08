Gjithçka që duhet të dini për formatin e ri të Ligës së Kampionëve

Futbolli është gjithmonë në zhvillim dhe kompeticioni më prestigjioz i Evropës, Liga e Kampionëve nuk bën përjashtim nga ky zhvillim. Nga ky sezon, një format i ri do të jetë në lojë pasi UEFA miratoi ndryshimet në maj të vitit 2022. Është hera e parë që nga viti 1992 që gara elitare evropiane ka pësuar një ndryshim të tillë.

Presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin ka thënë se kualifikimi do të “bazohet në meritat sportive”. Faza e grupeve të Ligës së Kampionëve është vendosur aktualisht me 32 skuadra në tetë grupe me nga katër – me dy skuadrat e para nga ato grupe që kualifikohen për në 16-shen e fundit. Megjithatë, ky format do të zëvendësohet nga një tabelë e ligës ku 36 klube do të marrin pjesë në fazën e re të ligës – duke i dhënë shansin katër skuadrave të tjera për të konkurruar.

Klubet nuk do të luajnë më tre ekipe dy herë, por do të përballen me tetë skuadra të ndryshme me katër ndeshje në shtëpi dhe katër ndeshje jashtë. Për të përcaktuar ndeshjet, skuadrat do të renditen në katër vazo dhe secila skuadër do të hidhet në short për të luajtur me dy kundërshtarë nga secila prej këtyre vazove. Ata do të luajnë një ndeshje kundër një ekipi nga çdo vazo në shtëpi dhe një jashtë. Shorti për fazën e grupeve të këtij sezoni do të hidhet më 29 gusht në Forumin Grimaldi në Monako.

Skuadrat që përfundojnë në tetëshen e parë do të kualifikohen automatikisht në 16-shen e fundit, ndërsa ato që do të renditen nga e nënta deri në vendin e 24-të do të konkurrojnë në një “play-off” me eliminim me dy ndeshje. Kushdo që përfundon në vendin e 25-të ose më poshtë do të eliminohet dhe nuk do të hyjë në Ligë e Kampionë. Nga 16-ta e tutje, Liga e Kampionëve do të vazhdojë të ndjekë formatin e saj ekzistues me finalen e zhvilluar në një vend neutral.

