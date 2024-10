Primo Shllaku, laureati i edicionit të parë të festivalit “Respoetica” në Prizren

Bordi i organizatës “Social Creativity”, bordi i festivalit “RESPOETICA” me anëtar: Rita Petro, Agim Baçi dhe Vlora Konushevci, në bashkëpunim edhe me Komunën e Prizrenit, ka vendosur që laureat i Edicionit të 1-rë të Festivalit “RESPOETICA” të shpallet krijuesi nga Shkodra, prof. Primo Shllaku, si nji personalitet i rëndësishëm dhe me peshë të veçantë në sferat e letërsisë, të gjuhës, të kulturës dhe të artit në përgjithësi.

Çmimi ju dhurua nga kryetarja e bordit të festivalit, shkrimtarja Rita Petro.

Poezia EUTANAZI u interpretua nga Xhevdet Doda.

Falënderim për Amila Gjyrezi, këshilltare për kulturë e kryetarit të bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, e cila ka ardhë si e deleguar nga Bashkia në nderim të prof. Primo Shllakut dhe festivalit RESPOETICA.