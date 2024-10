Nis pastrimi i lumenjve të dëmtuar nga vërshimet në Dragash

Njësia e LMT-së e KFOR-it Turk ka nisur një aksion për pastrimin dhe zgjerimin e shtretërve të lumenjve të dëmtuar nga vërshimet në Komunën e Dragashit. Punimet kanë filluar në lumin e fshatit Bresanë dhe do të vazhdojnë në fshatrat Kuk, Kosavë, Blaç dhe Zaplluxhe, përcjell PrizrenPress.

Në një njoftim për qytetarët, Komuna apelon për bashkëpunim nga banorët: “Apelojmë tek të gjithë banorët e këtyre fshatrave ku do të ketë punime me ekskavator, që të jenë bashkëpunues me LMT-në e KFOR-it Turk dhe ata që kanë prona rreth lumenjve të mos i pengojnë punimet të cilat bëhen për interes të tyre dhe të të gjithë qytetarëve tjerë.”

Gjithashtu, banorët janë njoftuar se drunjtë e shkulur nga shtrati i lumit do të vendosen përreth pronave të tyre për përdorim personal. Njësia e KFOR-it Turk do të vazhdojë të mbështesë komunitetin edhe me projekte të tjera./PrizrenPress.com/

