Jonida Vokshi: Si do ia bëj pa ty o bushi im!

Moderatorja e njohur Jonida Vokshi po kalon një periudhë të vështirë pasi humbi babanë e saj. Ai vuante prej disa kohësh nga demenca. Moderatorja i ka shkruar një letër të atit në Instagramin e saj. Ndërsa publikon foto të momenteve të lumtura me të atin, Jonida shkruan:

“Nje pjese e shpirtit tim eshte prane teje tashme, ma more me vete bush, pika ime e dobet ti! Boshllekun e madh qe me le do mundohem ta mbush me kujtimet tona te bukura dhe te tilla ne kemi pambarimisht. Dhembje e papershkrueshme, nuk di si do ja bej pa ty, qe te kisha kudo me vete, askund pa te marre. Dhemb shpirti, sa nuk e di si po mundem ti shkruaj keto fjale mes lotesh. Por te premtoj do ta kthei ne force per ty, se keshtu do doje ti, se keshtu me ke mesuar ti. Jam e bekuar qe jam gjaku yt! Jam e bekuar qe tashme kam engjellin mbrojtes me te mire ne qiell! Te dua shpirti im, perjete bushi im.”, shkruan Jonida në Instagram.