Zafir Berisha: E ngritëm Kosovën nga hiri i luftës, do ta nxjerrim edhe nga terri energjetik i hajdutëve

Kandidati për deputet nga radhët e Nismës Socialdemokrate, Zafir Berisha, ka reaguar lidhur me reduktimet e shumta të energjisë elektrike.

Zafiri Berisha i cili garon për deputet në zgjedhjet që do të mbahen me 9 shkurt 2025, premtoi se Kosovën do ta nxjerrin nga terri që sipas tij e kanë futur ‘hajdutët’.

“E ngritëm Kosovën nga hiri i luftës, e nxorrëm nga balta duke i ofruar infrastrukturë rrugore, shkolla e ambulanca në çdo cepë të vendit. Jemi të gatshëm dhe të vendosur që Kosovën ta nxerrëm edhe nga terri energjetik që e kanë futur hajdutët dhe kusarët e regjimit. Së bashku ja dalim!”, shkroi Zafa.