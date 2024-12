Prizreni, qyteti që tërheq vizitorë të huaj e shqiptarë edhe në ditën e fundit të vitit

Numri i turistëve që vizitojnë qytetin e Prizrenit gjatë stinës së dimrit është rritur dukshëm këtë fundvit. Vizitorë të shumtë nga vende të ndryshme të botës ndjehen të befasuar pozitivisht, si nga shërbimi, kultura dhe historia që e karakterizon këtë qytet të bukur.

Oliver Dias me familjen e tij nga Filipinet kanë zgjedhur që ditët e fundit të vitit 2024 t’i kalojnë në Prizren, duke e vlerësuar qytetin me përshtypje tejet pozitive, bashkë me qytetarët e tij.

Vizitorë të shumtë gjatë ditëve të fundit kanë qenë qytetarë të Shqipërisë, veçanërisht nga Elbasani, Lushnja, por edhe nga Manastiri i Maqedonisë së Veriut, të cilët prisnin me padurim të eksploronin qytetin piktoresk dhe historik.

Ndryshe, festat e fundvitit kanë mbledhur vizitorë jo vetëm nga hapësirat mbarëshqiptare, por edhe nga vende të tjera, për të kaluar dhe kremtuar ndërrimin e moteve në një atmosferë të këndshme dhe miqësore./tv prizreni