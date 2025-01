Themelohet Këshilli Ekonomik Lokal në Prizren

Komuna e Prizrenit ka themeluar Këshillin Ekonomik Lokal.

Themelimi është bërë me vendim të kryetarit Shaqir Totaj.

“Me vendim të Kryetarit Shaqir Totaj, sot u themelua Këshilli Ekonomik Lokal i komunës sonë me përfaqësues të komunitetit të bizneseve, i cili këshill do të merret ekskluzivisht me zhvillimin ekonomik dhe do të fokusohet në hartimin dhe implementimin e politikave dhe strategjive të zhvillimit ekonomik, një nga prioritetet kryesore të qeverisjes aktuale lokale”, njofton Komuna e Prizrenit.

Ky këshill synon krijimin e një platforme të re bashkëpunimi mes qeverisjes lokale dhe sektorit privat, si dhe krijimin e një mjedisi të favorshëm për zhvillim ekonomik të qëndrueshëm./PP/

