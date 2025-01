Bora vështirëson qarkullimin drejt Prevallës, ekipet e pastrimit janë në terren

Banorë të trevës së Luginës së Lumëbardhit (Zhupës) në Prizren kanë shprehur shqetësimin lidhur me gjendjen e rrugëve pas reshjeve të fundit të borës.

Sipas tyre reshjet e borës bashkë me temperaturat e ulëta kanë bërë që qarkullimi me automjete të jetë i vështirësuar në këtë zonë malore.

Madje në rrjetet sociale është bërë e ditur se gjendja e rrugës në segmentin Mushnikovë-Gornje Sellë është e palakmueshme, raporton Telegrafi.

Megjithatë në terren janë parë ekipet përkatëse, të cilat kanë ndërmarrë veprime për pastrimin e rrugës Prizren-Prevallë.

Kushtet e vështira atmosferike në Kosovë, apelohet për kujdes të shtuar gjatë ngasjes

Ditë më parë, Policia e Kosovës ka apeluar tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti për shoferët e automjeteve “për kujdes të shtuar, përshtatje të shpejtësisë me kushtet atmosferike dhe me gjendjen e rrugës, mbajtje të distancës mes mjeteve si dhe ngadalësim gjatë lëvizjes në rrugë të mbuluara me borë dhe me ngrica”.

