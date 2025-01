Shoqata “Esnaf” kërkon angazhim të përbashkët për funksionalizimin e Parkut të Biznesit në vitin 2025

Zhgënjimi më i madh gjatë vitit 2024 për komunitetin e biznesit që vepron në Komunën e Prizrenit sipas drejtuesve të Shoqatës së Biznesmenëve dhe Zejtarëve “Esnaf” ka qenë mos funksionalizimi i Parkut të Biznesit.

Sipas tyre tashmë janë bërë shumë vite që diskutohet për këtë çështje, por pa finalizim të duhur.

“’Esnafi’ në ombrellën e tij ka rreth 400 biznese. Për fat të keq gati çdo ditë kemi telefonata nga anëtarësia lidhur me Parkun e Biznesit dhe funksionalizimin e tij. Pra mos funksionalizimi i tij gjatë vitit 2024 ka qenë një zhgënjim. Por ky zhgënjim ka qenë i pranishëm jo vetëm në vitin e shkuar, por qe njëzet vitet e fundit”, ka thënë kryetari i shoqatës “Esnaf”, Varis Xhejlani, raporton Telegrafi.

Sipas tij nevojitet angazhimi i të gjithë hisedarëve për realizmin e këtij qëllimi.

“Lidhur me këtë zhgënjim, duhet që krejt bashkërisht të angazhohemi si Qeveria e Kosovës, Komuna e Prizrenit, bizneset e organizatat tjera të Prizrenit për ta tejkaluar këtë problem aktual”, ka deklaruar Xhejlani.

Në të njëjtën kohë ka theksuar se nga organet komunale kanë marrë zotimin që ky Park i Biznesit do të jetësohet gjatë këtij viti.

“Fal bashkëpunimit me Komunën e Prizrenit kemi marrë njoftime se gjatë vitit 2025 do të hapet kjo zonë. Bazuar në këto biseda që kemi pasur po shpresojmë se do të hapet kjo zonë dhe do të funksionalizohet në tërësi gjatë këtij viti”, është shprehur Xhejlani, raporton Telegrafi.

Javë më parë, anëtarët e Kuvendit të Komunës së Prizrenit kanë miratuar vendimin për plotësimin e Planit Rregullues të Hollësishëm për “Zonën e Parkut për Industri të Lehtë në Prizren – Parkun e Biznesit” bazuar në Hartën Zonale sipas kërkesës së Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

Ndërkaq disa muaj më parë, drejtori i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Komunën e Prizrenit, Ramadan Tarashaj pat deklaruar se deri në fund të vitit 2024 do të plotësohen kërkesat ligjore lidhur me Parkun e Biznesit dhe se në vitin 2025 do të nis vendosja e bizneseve prodhuese në këtë hapësirë.

Procesi i krijimit të Zonës Ekonomike në Prizren pati filluar para më shumë se një dekade dhe që nga ajo kohë Parku i Biznesit nuk është funksionalizuar. Ndërkohë Komuna përgjatë disa mandateve në këtë hapësirë ka investuar mjete të konsiderueshme financiare nga buxheti i saj. /Telegrafi/

