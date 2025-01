Është zhdukur veterani i UÇK-së, Zylfi Tejeci, nga fshati Gorozhup i Hasit.

Lajmi është bërë i ditur në rrjetin social Facebook nga OVL-ja e UÇK-së në Has.

“Organizata e Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, dega Has, është njoftuar nga familjarët e Zylfi Tejecit për humbjen e çdo kontakti me të. OVL UÇK Has lutet që çdo qytetar që ka informacione të lajmërojë Policinë e Kosovës”, thuhet në njoftim./PP/