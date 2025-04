Pas takimit me banorët, Komuna e Dragashit tërhiqet nga plani për shkritoren e xeheve në Shajne

Banorët e fshatit Shajne në Dragash kanë njoftuar se kanë zhvilluar një takim me drejtuesit e organeve komunale dhe se nga ta kanë marrë zotimin se shqyrtimi i kërkesës për shprehje të interesit për marrje në shfrytëzim të tokës për ndërtimin e fabrikës për shkrirjen dhe përpunimin e xeheve do të largohet nga rendi i ditës i seancës së Kuvendit të Komunës, të caktuar për datën 8 prill 2025.

Sipas njoftimit të publikuar në rrjetet sociale thuhet se nga zyrtarët e lartë komunalë është marrë edhe zotimi se kjo kërkesë nuk do të procedohet më tutje.

Fillimisht aty është sqaruar se mbledhja në fshatin Shajne është zhvilluar të dielën me pjesëmarrjen e mbi 100 banorëve, ndërkohë që të pranishëm kanë qenë edhe kryetari i Komunës, Bexhet Xheladini dhe kryesuesja e KK-së, Arijeta Skeraj.

“Pika e I-rë e rendit të ditës ishte kundërshtimi i dhënies në shfrytëzim të tokës së fshatit tonë për ndërtimin e shkritores së xeheve, iniciativë kjo e planifikuar të shqyrtohet në mbledhjen e Kuvendit të Komunës së Dragashit më 8 prill 2025. Në këtë mbledhje ishin të pranishëm edhe Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini dhe Kryesuesja e Kuvendit të Komunës, Arijeta Skeraj, të cilët pasi dëgjuan banorët, na njoftuan zyrtarisht se pika 7 e rendit të ditës në Kuvend, që kishte të bënte me ndërtimin e fabrikës – shkritores për shkrirjen e metaleve të rënda, do të largohet nga rendi i ditës, dhe nuk do të procedohet më tutje”, thuhet në njoftimin e fshatit Shajne.