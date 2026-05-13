Kurti viziton Kalanë e Prizrenit, prezanton projektin 450 mijë eurosh

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i shoqëruar nga anëtarë të kabinetit vizitoi Kalanë e Prizrenit, me ç’rast njoftoi se Qeveria e Republikës së Kosovës do të investojë afër 450 mijë euro në projektin për zhvendosjen e rezervuarit të ujit jashtë mureve të Kalasë.
Gjatë kësaj vizite, kryeministri në detyrë Kurti tha se Qeveria se po i përgjigjet pozitivisht një kërkese për zhvendosjen e një infrastrukture të ujit jashtë hapësirës së kalasë, sepse ajo shkakton probleme të sigurisë.
“Bëhet fjalë për një instalim i cili është qysh para luftës së dytë botërore 1939-shit. Ndërkaq, në anën tjetër edhe kapaciteti është i vogël, është diku rreth 480 metra kub ujë, ndërkohë që me investimet e reja të cilat kapin vlerën prej afër 450 mijë euro, do të jetë më shumë se dyfishim i kapacitetit në 1000 metra kub”, tha ai.
Prononcimi i plotë i kryeministrit në detyrë Kurti:
Mirëdita të gjithëve,
Faleminderit shumë që keni ardhur këtu në Kalanë e Prizrenit, një ndër vendet më të bukura, të vendit më të bukur.
Këtu vijnë siç mësuam rreth pesë mijë vizitorë të cilët e kanë pritjen e organizuar nga institucionet tona, andaj edhe këtu jam bashkë me ministren e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevcin, zëvendësen e saj Nora Arapi Krasniqin, gjithashtu edhe me Institutin dhe me dy ministrat e tjerë me këtë rast ministrin e Zhvillimit Rajonal, Rasim Demiri dhe me ministren e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, për shkak se po i përgjigjemi pozitivisht një kërkese për zhvendosjen e një infrastrukture të ujit jashtë hapësirës së kalasë, sepse ajo shkakton probleme të sigurisë dhe në të njëjtën kohë nuk ka kapacitet të mjaftueshëm për përpunimin e ujit për furnizimin e katër lagjeve të Prizrenit.
Bëhet fjalë për një instalim i cili është qysh para luftës së dytë botërore 1939-shit. Ndërkaq, në anën tjetër edhe kapaciteti është i vogël, është diku rreth 480 metra kub ujë, ndërkohë që me investimet e reja të cilat kapin vlerën prej afër 450 mijë euro, do të jetë më shumë se dyfishim i kapacitetit në 1000 metra kub.
Këtu jemi bashkë që të tregojmë mbështetjen tonë për Prizrenin, e në veçanti për Kalanë e Prizrenit, e cila është vend i turizmit kulturor siç po e shohim, jo vetëm të shqiptarëve të Kosovës dhe të shqiptarëve mbarë në rajon, por edhe e vizitorëve të huaj, disa prej të cilëve edhe i takuam derisa erdhëm këtu.
Andaj, mund të llogarisni në mbështetjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës, që Kalaja e Prizrenit të ketë investime, të ketë siguri dhe gjithnjë e më shumë vizitorë, të cilët edhe e mbështesin komunitetin ekonomikisht, por edhe na bëjnë nder për shkak se ne kemi shumë trashëgimi kulturore e historike që na bën krenar e njëkohësisht kemi dëshirë që këtë ta mësojnë edhe sa më shumë të huajt.
Faleminderit.
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren