Lajme

Gjendet 24-vjeçarja nga Prizreni që ishte raportuar e zhdukur

By admin

Është gjetur vajza 24-vjeçare nga Prizreni, e cila ishte raportuar e zhdukur pasi ishte larguar nga shtëpia pa njoftim.

Sipas burimeve, ajo është gjetur më 14 maj dhe është intervistuar nga Policia. 24-vjeçarja ka deklaruar se ishte larguar me vullnetin e saj dhe kishte shkuar të jetonte me një person tjetër.

Ajo ka thënë se “çdo gjë është në rregull” dhe se nuk ka pasur presion apo detyrim ndaj saj.

Rasti ishte raportuar më 12 maj nga bashkëshorti i saj, i cili kishte deklaruar se ajo ishte larguar nga shtëpia prej dy ditësh pa u lajmëruar./sinjali

Mot i paqëndrueshëm të shtunën, por me temperatura të këndshme pranverore

PDK nuk e merr Fatmir Limajn në listë zgjedhore, Kryesia vendos kundër

Kryesia e PDK-së ka vendosur të mos e përfshijë Fatmir Limajn në listën e tyre zgjedhore. Brenda kryesisë nuk ka pasur disponim dhe as nuk...
Kuvendari i PDK-së në Prizren, Tarashaj: Limaj duhet të rikthehet në PDK

Kuvendari i Partia Demokratike e Kosovës në Kuvendin Komunal të Prizrenit, Tefik Tarashaj, i ka bërë thirrje publike liderit të Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj,...

Totaj pret përfaqësuesit e EBRD-së, diskutohet projekti 5 milionë euro për efiçencë energjetike në Prizren

Një pjesë e segmentit në autostradën “Ibrahim Rugova” ende e bllokuar

Albin Kurti i propozuari i VV-së për kryeministër

Kerasan shpallet kampion i Kosovës në Ligën U18 për meshkuj

Aktakuzë ndaj një personi dhe një kompanie në Dragash, ngarkohen se dërguan aparate të vjetra të fotokopjimit në shkolla në vend të pajisjeve të...

Persona të maskuar vjedhin rreth 15 mijë euro e thyejnë kamerat e sigurisë në një depo në Dragash

PDK në Prizren themelon shtabin zgjedhor për zgjedhjet e 7 Qershorit

Tre arinj futen në oborrin e një shtëpie në Hoçë të Prizrenit, u vërsulen disa banorëve që i incizonin

Bogujevci inspekton punimet restauruese në ish-Kazermën e Prizrenit

Kurti përkujton viktimat e masakrës së Korishës

Nis ndërtimi i rrethrrotullimit të ri në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Gjykata Kushtetuese: Zvarritja 11-vjeçare e rastit në Prizren shkeli të drejtat e qytetarit

47 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një me fatalitet

Për herë të parë në Has, nesër mbahet “Enduro Meeting Pashtriku 2026” me motoristët nga mbarë vendi

