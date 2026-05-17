Bashkimi dhe Trepça sonte në Prizren, vazhdon beteja për titullin kampion

By admin

Seria finale e “Play-off”-it në ProCredit Superligë vazhdon sonte në Prizren, ku Bashkimi pret Trepçën në ndeshjen e tretë të finales.

Takimi zhvillohet në palestrën “Sezai Surroi”, e cila pritet të jetë e mbushur nga tifozët prizrenas në mbështetje të Bashkimit, raporton PrizrenPress.

Mitrovicasit aktualisht avancojnë 2:0 në seri, pas dy fitoreve të arritura në palestrën “Minatori”, ndërsa Bashkimi kërkon reagimin dhe rikthimin në garë për titullin kampion. Dy ndeshjet e radhës zhvillohen në Prizren, çka konsiderohet një mundësi e rëndësishme për portokallezinjtë që të ngushtojnë serinë.

Skuadra që arrin katër fitore shpallet kampione e Kosovës për edicionin 2025/26.

Ndeshja nis nga ora 19:30./PrizrenPress.com/

