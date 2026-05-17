Lirisë i duhet vetëm fitorja për “playoff”-in e Superligës

Liria do ta zhvillojë ndeshjen më të rëndësishme të sezonit në javën e fundit të Raiffeisen Liga e Parë, ku në Ferizaj përballet me Dinamon.
Skuadra prizrenase hyn në këtë takim pas fitores 4-2 ndaj Suharekës në Prizren, rezultat që e mbajti në garë për objektivin e madh të sezonit. Aktualisht, Liria renditet në vendin e pestë me 68 pikë dhe synon ta mbyllë kampionatin në zonën që siguron “playoff”-in për inkuadrim në Superligë.
Për prizrenasit, llogaritë janë të qarta: vetëm fitorja ndaj Dinamos i mban gjallë shpresat për të siguruar një vend në “playoff”, në një xhiro të fundit që pritet të sjellë dramë në garën për Superligë./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren