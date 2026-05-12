21.5 C
Prizren
E martë, 12 Maj, 2026
Kulture

Nis edicioni jubilar i festivalit “Anadrinia Jehon” në Rahovec

By admin

Në Rahovec ka nisur edicioni jubilar i 25-të i Festivalit Folklorik “Anadrinia Jehon”, i cili po zhvillohet me pjesëmarrjen e ansambleve dhe shoqërive kulturo-artistike nga vende të ndryshme, duke sjellë në skenë këngë dhe valle tradicionale shqiptare.

Hapja e festivalit është shënuar me një atmosferë festive dhe performanca të muzikës folklorike, duke mbledhur artdashës dhe pjesëmarrës të shumtë.

Mbrëmë është mbajtur nata e parë e festivalit, e cila u karakterizua me një program të pasur artistik dhe paraqitje të grupeve pjesëmarrëse. Në këtë natë janë paraqitur: Grupi i Valleve SHMU “Rudolf Walther” – Dejnë, SH.K.A “Koha” – Dinoshë (Tuz), AKV “Deçani” – Deçan, SH.K.A “Bajram Curri” – Krushë e Madhe, SH.K.A “Bresana” – Dragash, AKV “Zëri i Kosovës” – Fushë Kosovë dhe AKV “Zëri i Kamenicës” – Kamenicë.

Festivali do të vazhdojë sot dhe nesër, me program të pasur folklorik dhe pjesëmarrje të ansambleve të tjera nga vende të ndryshme./PrizrenPress.com/

Më 16 maj hidhet shorti për renditjen e subjekteve politike në fletëvotim
Shënohet Dita Ndërkombëtare e Infermierisë në Suharekë

Bashkimi nis serinë finale me humbje ndaj Trepçës

Bashkimi e ka nisur me humbje serinë finale të "Play-off"-it në ProCredit Superligë, pasi u mposht nga Trepça me rezultat 94:79 në palestrën "Minatori"...
Rreth 5.700 nxënës i nënshtrohen kontrolleve shëndetësore në Prizren, Totaj viziton shkollën "Gani Saramati"

Në shkollat e Komunës së Prizrenit kanë nisur kontrollet sistematike shëndetësore për nxënësit, proces i organizuar nga Drejtoria e Shëndetësisë. Me këtë rast, kryetari i...

Amaneti i Qosjes dhe Dervishit: Mesazh për një shoqëri në krizë

Spitali Rajonal i Prizrenit pajiset me aparat të ri, donacion nga Komuna

Mbi 17 mijë kosovarë udhëtuan drejt Shqipërisë brenda 24 orëve të fundit

QRTK në Prizren dhe DKRS në Malishevë thellojnë bashkëpunimin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Totaj për përfshirjen e Limajt në listën e PDK-së: Nuk është çështje personale e imja, vendos kryesia

PDK në Prizren themelon shtabin zgjedhor për zgjedhjet e 7 Qershorit

47 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një me fatalitet

Dy gjyqtarë të rinj nisin detyrën në Gjykatën Themelore në Prizren

Kurti kujton Ekrem Rexhën: Ishte shpresë për rindërtimin e vendit

Xheladini uron Ditën e Goranëve në Dragash

Shtatë nëndegë të PDK-së nga Përdrinia e Prizrenit kërkojnë rikthimin e Fatmir Limajt

Bashkimi në finale

Kuvendari i PDK-së në Prizren, Bislimaj: Rikthimi i Fatmir Limaj do ta forconte kampin politik të PDK-së

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

