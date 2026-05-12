Nis edicioni jubilar i festivalit “Anadrinia Jehon” në Rahovec

Në Rahovec ka nisur edicioni jubilar i 25-të i Festivalit Folklorik “Anadrinia Jehon”, i cili po zhvillohet me pjesëmarrjen e ansambleve dhe shoqërive kulturo-artistike nga vende të ndryshme, duke sjellë në skenë këngë dhe valle tradicionale shqiptare.
Hapja e festivalit është shënuar me një atmosferë festive dhe performanca të muzikës folklorike, duke mbledhur artdashës dhe pjesëmarrës të shumtë.
Mbrëmë është mbajtur nata e parë e festivalit, e cila u karakterizua me një program të pasur artistik dhe paraqitje të grupeve pjesëmarrëse. Në këtë natë janë paraqitur: Grupi i Valleve SHMU “Rudolf Walther” – Dejnë, SH.K.A “Koha” – Dinoshë (Tuz), AKV “Deçani” – Deçan, SH.K.A “Bajram Curri” – Krushë e Madhe, SH.K.A “Bresana” – Dragash, AKV “Zëri i Kosovës” – Fushë Kosovë dhe AKV “Zëri i Kamenicës” – Kamenicë.
Festivali do të vazhdojë sot dhe nesër, me program të pasur folklorik dhe pjesëmarrje të ansambleve të tjera nga vende të ndryshme./PrizrenPress.com/
