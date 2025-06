Nga Edmond Tupja

Gesi nuk kupton gjithçka,

Veç i sigurtë është për diçka:

E di që përherë në shtëpi ka

Një nënë, një baba.

Që të pavdekshëm kujton

Se i ka, do t’i ketë gjithmonë

Në këtë jetë pa mbarim ku jehon

Dashuria e tyre, kurrë vonë.

Ne e dimë se dikur, një ditë a një natë,

Ai do të mbetet pa shpresë, fillikat,

Do të na kërkojë me zemrën zi të pamatë,

Kurse ne do të heshtim nën tokën ngërç të ngratë.

Do të heshtim të pafuqishëm për djalin tonë të pafat.

