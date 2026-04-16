Mbahet konsultim publik në Prizren për nevojat e personave me aftësi të kufizuara

Komuna e Prizrenit, në bashkëpunim me PREDA Plus, ka mbajtur një konsultim publik në kuadër të projektit “EMPOWERED – Përfshirja e Personave me Aftësi të Kufizuara, Bashkëpunimi Rajonal dhe Zhvillimi në Ballkanin Perëndimor”.
Në këtë takim janë diskutuar nevojat dhe prioritetet kryesore të personave me aftësi të kufizuara, me fokus në përmirësimin e shërbimeve dhe infrastrukturës për këtë kategori, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit të komunës, gjatë konsultimit janë prezantuar edhe ide për projekte konkrete që synojnë adresimin e sfidave me të cilat përballen këta qytetarë dhe familjet e tyre.
“U diskutuan nevojat dhe prioritetet kryesore të këtij komuniteti si dhe u prezantuan ide për projekte konkrete që synojnë përmirësimin e shërbimeve e infrastrukturës, me synim hartimin e politikave gjithëpërfshirëse që adresojnë kërkesat reale të tyre e familjeve”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/