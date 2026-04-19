Prizreni përkujton Alush Kryeziun – 34 vite nga rënia heroike

Familjarë, miq, bashkëveprimtarë, ish-eprorë të lartë të UÇK-së, qytetarë dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme, të dielën në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit, pranë lapidarit të tij, kanë përkujtuar në 34-vjetorin e rënies heroike dëshmorin Alush Kryeziu.
Arianita Saramati ka lexuar një letër të ish-komandantit të UÇK-së, Ruzhdi Saramati, i cili për shkaqe shëndetësore nuk ka mundur të jetë i pranishëm. Në letër thuhej se Alush Kryeziu tërë jetën e tij ia kushtoi aspiratave të çështjes kombëtare, duke u flijuar për to në moshën e tij më të mirë.
Bashkëveprimtarët e dëshmorit, Sanije Rexha, Elez Durmishi, Alush Shala dhe Idriz Qeriqi, thanë se emri i Alush Kryeziut do të përkujtohet dhe nderohet me shekuj të tërë, duke e vlerësuar lart sakrificën e tij sublime në shërbim të atdheut.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Kujtim Gashi, tha se koha e rënies heroike të dëshmorit Alush Kryeziu tregon se veprimtaria e tij dhe e bashkëveprimtarëve të tij janë pararendëse të krijimit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në përvjetorin e 34-të të rënies heroike, këngëtari Hamzë Llapçeva ka publikuar një këngë kushtuar dëshmorit Alush Kryeziu, në nderim të jetës dhe veprës së këtij atdhetari të devotshëm.
Në emër të familjes, të pranishmit i ka falënderuar djali i dëshmorit, Neziri, i cili tha se janë krenarë që kontributi i babait të tyre po nderohet në Kosovën e lirë.
Alush Kryeziu, për veprimtarinë e tij atdhetare, kishte rënë në sy të spiunëve dhe në mesnatën e 19 prillit 1992, në lagjen “Ortakoll”, iu zu prita dhe u qëllua pas shpine me plumba nga policë serbosllavë, duke mos u mbijetuar plagëve vdekjeprurëse, pasi kishte qëndruar për një kohë i plagosur dhe pa ndihmë./TV Prizreni/
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/