Suhareka Boys fitues në Alley Oop-in e radhës

Gara e radhës në Alley Oop është mbajtur të dielën në Suharekë.
Në këtë garë shumë interesante kanë marrë pjesë shtatë ekipe, duke dhuruar spektakël të basketbollit 3×3.
Pas sfidave shumë interesante në grupe, e më pas në dy gjysmëfinale, në finale janë përballur Suhareka Boys dhe Team 04, raporton PrizrenPress.
Në një super finale, Suhareka Boys ka fituar me shifrat 14:12.
Suhareka Boys do të luajë në superfinalen që do të zhvillohet në Prishtinë, ku do të marrin pjesë kampionët e të gjitha qyteteve.
Ky projekt ishte në partneritet me FIBA Evropën, derisa qëllimi është të masivizojë basketbollin 3×3 në të gjithë Kosovën.
Ky është edicioni i dytë i kësaj gare.