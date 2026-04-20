Hapet një folezë e re për edukimin e fëmijëve në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit

Në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit është hapur një folezë e re për edukimin dhe argëtimin e fëmijëve, në kuadër të përpjekjeve për zgjerimin e hapësirave të edukimit të hershëm.

Drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, ka bërë të ditur se kjo hapësirë synon të krijojë kushte më të mira për zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve.

“Sot me shumë gëzim dhe krenari hapëm dyert e folezës së re të edukimit dhe argëtimit për fëmijët në lagjen e Ortakollit. Çdo ditë po kujdesemi për të krijuar hapësira të reja, ku fëmijët tanë do të rriten, mësojnë dhe luajnë me dashuri, kujdes dhe përkushtim”, ka njoftuar ajo.

Sipas saj, krijimi i hapësirave të tilla mbetet një nga prioritetet kryesore për avancimin e edukimit cilësor që në moshë të hershme./PrizrenPress.com/

Previous article
Suhareka Boys fitues në Alley Oop-in e radhës

Më Shumë

Fokus

Ambasadori gjerman viziton Dragashin, theksohet bashkëpunimi për zhvillim

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka pritur në takim Ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph, së bashku me përfaqësues të menaxhmentit...
Lajme

Prokuroria në Prizren e OSBE rrisin koordinimin për luftimin e korrupsionit

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, ka pritur në një takim pune përfaqësuesit e Misionit të OSBE-së në Kosovë, përkatësisht Menaxherin e...

Vazhdon rënia e çmimit të naftës, maksimalja e sotme 1.74 euro për litër

Liria pret Ramiz Sadikun në Prizren, rikthehen Arpagjik’t

Mbahet konsultim publik në Prizren për nevojat e personave me aftësi të kufizuara

Nis epoka e “Profesorit” me fitore spektakolare, Malisheva mposht Ballkanin

Blenita Krasniqi zgjidhet kryetare e Aleancës së të Rinjve të Kosovës në Rahovec

Varroset i riu nga Rahoveci që humbi jetën në një aksident trafiku në Austri

Tre të vdekur në Malishevë, dyshohet se u asfiksuan

Rriten raportimet e qytetarëve për ndotjen, Inspektorati shqipton gjoba në Malishevë

Tragjedia në Malishevë: Përcillen në banesën e fundit tre anëtarët e familjes Berisha

Has: Hiqet pllaka e vendosur nga Azem Syla në shtëpinë e heroit Mehmet Osmanaj

Totaj deklaron pasurinë, të hyra të larta nga qiraja dhe asnjë detyrim financiar

Restoranti në Landovicë në cak të hajnave, vjedhin para të gatshme

Distria Krasniqi kampione e Evropës për herë të katërt

Hiqet sërish rrjeta e peshkimit në Krajk, vazhdojnë kontrollet në terren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

