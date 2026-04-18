Përkujtohen me nderime dëshmorët Visar Hoti dhe Safet Latifi

By admin

Në fshatin Ratkoc të Komunës së Rahovecit, janë përkujtuar sot me nderime të larta dëshmorët e kombit Visar M. Hoti dhe Safet L. Latifi, në 27-vjetorin e rënies së tyre heroike.

Homazhet u zhvilluan pranë varrezave të dëshmorëve të lirisë në Ratkoc, si dhe në vendin e rënies së tyre në Bjeshkën e Zatriqit, ku ata sakrifikuan jetën për çlirimin e Kosovës.

Plot 27 vite më parë, gjatë luftimeve të ashpra kundër forcave serbe, Visar Hoti dhe Safet Latifi ranë heroikisht në altarin e atdheut, duke luftuar deri në frymën e fundit për liri.

Në këtë përvjetor, ish-bashkëluftëtari i tyre dhe njëherësh kryetari aktual i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka kujtuar me respekt figurën dhe sakrificën e tyre.

“Sot, në 27-vjetorin e rënies heroike, në vendin e rënies së tyre në Bjeshkën e Zatriqit, si dhe në vendlindjen e tyre në Ratkoc, përkujtuam dëshmorët e kombit, Visar Hotin dhe Safet Latifin. Në kohën kur Kosova kishte më së shumti nevojë, ata morën armët dhe luftuan kundër pushtuesit serb deri në fund”, ka shkruar Latifi.

Ai ka theksuar se të dy dëshmorët ishin pjesë e veprimtarisë çlirimtare në kuadër të LKÇK-së, në një periudhë të rëndë për vendin, kur lufta e armatosur ishte e vetmja rrugë drejt lirisë.

Sipas tij, Visar Hoti dhe Safet Latifi ishin luftëtarë të dëshmuar të Batalionit të III-të të Brigadës 124 “Gani Paçarizi” të UÇK-së, ndërsa veprimtaria e tyre u kurorëzua me rënien heroike më 18 prill 1999 në betejën e Zatriqit.

“Sakrifica dhe veprimtaria e tyre mbeten burim frymëzimi për të gjithë ne. Ato na kujtojnë se liria nuk fitohet pa sakrificë dhe se vetëm me përkushtim mund ta ndërtojmë një të ardhme më të mirë për Kosovën”, është shprehur ai.

Në fund, Latifi ka bërë thirrje për nderim të përhershëm ndaj dëshmorëve:
“Lavdi e përjetshme Visarit, Safetit dhe të gjithë dëshmorëve të lirisë!”

Më Shumë

Lajme

Në Malishevë vazhdon aksioni i pastrimit në pesë fshatra, qytetarët i bashkohen nismës

Në kuadër të muajit të ambientit, në Komunën e Malishevës po vazhdon aksioni i pastrimit “Për Malishevën e pastër”, i cili sot është zhvilluar...
Fokus

Hapet thirrja për aplikim për “Data Science Bootcamp”, i përkrahur nga Komuna e Prizrenit

Është hapur thirrja për aplikim për programin “Data Science Bootcamp”, i cili përkrahet nga Komuna e Prizrenit dhe synon zhvillimin e aftësive në një...

Muzeu i Hidroelektranës në Prizren bëhet funksional, hap dyert për publikun

“Jam Mysliman”, edhe në duart e prizrenasve

Rasti tragjik në Malishevë, Hamza: Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen Berisha, ndajmë dhimbjen me ju

Nafta 1.74 € e benzina 1.42 €, publikohen çmimet e derivateve për sot

Restoranti në Landovicë në cak të hajnave, vjedhin para të gatshme

Më 16 prill premiera e filmit “Karma”, do të shfaqet në Prishtinë e Prizren

Në Malishevë përkujtohen dëshmorët Ramiz Shala dhe Bajram Gashi

Zbulohet mosha e viktimave që humben jetën nga zjarri në një banesë në Malishevë

P.C Prizreni siguron finalen e Ligës së Parë

Top basketbollistët e Superligës, Hellems kryeson listën e shënuesve

Nxënësit e Prizrenit garojnë në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe Shqipëri–Kosovë

Driton Selmanaj reagon me një foto pasi u la jashtë Kryesisë së LDK-së

Ambasadori gjerman viziton Dragashin, theksohet bashkëpunimi për zhvillim

Distria Krasniqi kampione e Evropës për herë të katërt

