Fokus

Përkujtohen dëshmorët e UÇK-së në 27-vjetorin e rënies në Gorozhup

Në Kompleksi Memorial në Gorozhup të Hasit është mbajtur ceremonia përkujtimore në nderim të dëshmorëve të Ushtria Çlirimtare e Kosovës, me rastin e 27-vjetorit të rënies së luftëtarëve të Brigadës 128.

Në këtë përvjetor u kujtua sakrifica e tyre gjatë Operacioni Shigjeta në zonën e Gorozhupit dhe Pashtrikut, ku ranë heroikisht për lirinë e Kosovës, raporton PrizrenPress.

Me këtë rast, kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka theksuar rëndësinë e kujtimit dhe nderimit të dëshmorëve, duke vlerësuar sakrificën e tyre si frymëzim të përhershëm për brezat e ardhshëm.

“Sakrifica e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës mbetet frymëzim i përhershëm për ne dhe brezat që vijnë. Lavdi e përjetshme dëshmorëve të kombit!”, tha Totaj./PrizrenPress.com/

Kron Balidemaj fiton Bunarfest 2026, Dona Bytyqi dhe Mohul Varma në podium
Osmani e Limaj takohen rastësisht në Prizren, i urojnë suksese njëri tjetrit

Goditet nga vetura një person në Prizren, dërgohet me lëndime të rënda në QKUK

Një person ka pësuar lëndime të rënda trupore pasi është goditur nga një automjet pasditen e djeshme në Prizren. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së...
VV në Prizren uron Kurban Bajramin, bën homazhe te varret e dëshmorëve

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren ka nisur aktivitetet e Ditës së Kurban Bajramit me homazhe pranë varreve të dëshmorëve dhe vizita në strukturat e Bashkësisë...

Iu vra babai në Masakrën e Tusuzit, Islam Thaçi rrëfen tmerrin pas 27 vjetësh

Euronews: Si të kaloni 24 orë në Prizren, kryeqytetin kulturor të Kosovës?

Malisheva ashpërson masat ndaj ndotësve, Kastrati vlerëson kontributin e bizneseve

Hapet aplikimi për shtesat prej 100 euro për studentët

Aksidentohet një kamion në autostradë, dy persona kërkojnë ndihmë mjekësore

Sot Liria dhe Dinamo përballen në sfidën e barazhit

Liria përkujton Përparim Thaçin: “Emri yt nuk harrohet kurrë”

‘Transferimi i vitit’, Xhaka vlerësohet edhe nga BBC-ja

Kurti zhvilloi vizita dhe takime në Prizren

Nis pastrimi i rrëshqitjeve të dheut në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

“Festa e Automjeteve Historike” mbahet më 30 maj në qendër të Dragashit

Kurban Bajrami, BIK publikon orën e faljes së namazit

Osmani e Limaj takohen rastësisht në Prizren, i urojnë suksese njëri tjetrit

Takohen Limaj dhe Hamza: NISMA do ta mbështesë PDK-në në zgjedhjet e 7 qershorit

