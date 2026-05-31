Malisheva nënkampione, Llapi në barazh, kjo është tabela e Superligës

Më ndeshjet e sotëm tashmë edhe zyrtarisht është mbyllur sezoni 2025-2026 në Superligën e Kosovës në futboll.
Tashmë dihet verdikti përfundimtare i këtij sezoni.
Vëmendja kryesore e xhiros së fundit ishte në suksesin historik të Malishevës, e cila për herë të parë në histori të klubit e mbyll kampionatin në pozitën e dytë, duke u shpallur nënkampione e Kosovës.
Ky sukses u sigurua pas fitores dramatike 3-2 ndaj Dritës. Për Malishevën shkëlqyen Mevlan Zeka, i cili realizoi dy gola, si dhe Besnik Ferati. Drita kishte marrë epërsinë në pjesën e parë me golat e Oniks Grezdës dhe Mike Artur, por nuk arriti ta ruante rezultatin.
Në ndeshjet e tjera të javës, Dukagjini regjistroi fitore minimale 1-0 ndaj Ballkanit, me golin vendimtar të Mërgim Pefqelit.
Gjilani triumfoi në një ndeshje të luftuar ndaj Prishtinës së Re me rezultat 3-2. Për skuadrën gjilanase shënuan Armend Thaqi, Blerind Morina dhe Senad Jaroviq, ndërsa për Prishtinën e Re realizuan Rion Rushiti dhe Astrit Berisha.
Një fitore shumë të rëndësishme për mbijetesë e siguroi edhe Drenica, e cila mposhti Prishtinën me rezultat 2-1 në stadiumin “Fadil Vokrri”. Për Prishtinën shënoi Albin Krasniqi, ndërsa për Drenicën realizuan Iqballa Jashari dhe Indrit Prodani.
Ndërkohë, Llapi arriti fitore 3-2 ndaj Ferizajt, megjithatë do të detyrohet të luajë në ndeshje barazhi për të siguruar qëndrimin në elitën e futbollit kosovar.