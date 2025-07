Driton Selmanaj kandidat i LDK-së për kryetar të Prizrenit

Driton Selmanaj do të jetë kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Komunës së Prizrenit në zgjedhjet lokale që priten të mbahen këtë vit.

Kjo do të zyrtarizohet në një ngjarje të veçantë që do të mbahet të mërkurën, më 9 korrik 2025, në ora 19:15, në ambientet e Lidhjes së Prizrenit.

Ngjarja do të shënojë nisjen zyrtare të fushatës së Selmanajt, i cili sipas LDK-së do të udhëheqë garën për një qeverisje të ndershme, vizionare dhe të afërt me qytetarin.

Në prezantim do të marrë pjesë edhe Kryetari i LDK-së, Dr. Lumir Abdixhiku, i cili do të shprehë mbështetjen për kandidatin e kësaj dege në një nga komunat më të rëndësishme të vendit.

Në ftesën publike drejtuar qytetarëve, LDK Prizren thekson rëndësinë e këtij momenti dhe fton të gjithë të jenë pjesë e prezantimit: “Prania juaj i jep forcë ndryshimit”./PrizrenPress.com

