LDK zyrtarizon Driton Selmanajn kandidat për kryetar të Prizrenit

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka bërë të ditur sonte në një tubim në Prizren zyrtarizimin e Driton Selmanajt si kandidat të LDK-së për kryetar të Komunës së Prizrenit në zgjedhjet e ardhshme lokale.

“Sonte u mbledhëm në një nga qytetet më të bukura të Kosovës, në njërin ndër më të vjetrit, më të pasurit dhe më të dashurit. Ishim në Prizren – në kryeqytetin e shpirtit tonë historik, në vendin ku është rrahur zemra e identitetit tonë kombëtar”, deklaroi Abdixhiku, duke e cilësuar qytetin si themel të shpresës dhe lirisë së shqiptarëve, raporton PrizrenPress.

Ai tha se Driton Selmanaj vjen në këtë garë me përgatitje profesionale dhe me vizion për të hapur “një faqe të re në Prizren”, ku prioritet do të jenë nevojat e qytetarëve e jo ndarjet partiake, ku theksi vihet në zhvillimin e qëndrueshëm, investimet në arsim, kulturë, turizëm e teknologji.

“Prizreni ka nevojë për planifikim urban që mbron trashëgiminë, por hap rrugë për të ardhmen. Ka nevojë për investime në rininë e këtij qyteti – për të cilën LDK ka një plan të qartë: të ofrojë mundësi, të ndërtojë institucione, të hapë vende pune, të krijojë hapësira kulturore”, shtoi Abdixhiku.

Në përmbyllje, ai u shpreh i bindur se Driton Selmanaj do të angazhohet me përkushtim, duke e cilësuar atë si kandidatin që “e kupton që Prizreni nuk është një qytet që kërkon spektakël – por një qytet që kërkon përkushtim”.

“Na priftë e mbara”, përfundoi kryetari i LDK-së./PrizrenPress.com

Marketing



https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/