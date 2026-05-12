21.5 C
Prizren
E martë, 12 Maj, 2026
type here...

LajmeSiguri

Persona të maskuar vjedhin rreth 15 mijë euro e thyejnë kamerat e sigurisë në një depo në Dragash

By admin

Policia ka njoftuar se persona të maskuar kanë hyrë në një firmë ndërtimore në fshatin Buqe të Dragashit dhe kanë vjedhur rreth 15 mijë euro nga kasaforta.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi i cili tha se aktualisht nuk ka persona të dyshuar dhe se hetimet janë duke vazhduar për rastin.

“Me datë 09 maj 2026, në orën 07:25, një qytetar nga fshati Blaq ka raportuar në polici se në depon e tij të materialit ndërtimor në fshatin Buqe – Dragash, është kryer një vjedhje e rëndë. Sipas ankuesit, persona të panjohur janë futur me dhunë përmes derës së ballkonit në katin përdhese dhe kanë hapur me forcë kasafortën, nga e cila janë vjedhur rreth 15,000 euro. Kasaforta e demoluar dhe e zbrazur është gjetur në afërsi të vendit të ngjarjes. Në vendngjarje kanë dalë patrulla policore, njësitet e forenzikës dhe hetuesisë. Roja e objektit ka deklaruar se gjatë natës nuk ka vërejtur asgjë të dyshimtë”.

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
22-vjeçari nga Peja kapet gjatë natës me pistoletë dhe thikë në Prizren

Më Shumë

Lajme

Mungoi në mbledhjen ku u votua rikthimi i Osmanit në LDK, vjen reagimi i Selmanajt: Nuk kisha kohë të merrem me zhvillimet nacionale

Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka votuar unanimisht propozimin që Vjosa Osmani t’i prijë listës së kësaj partie në zgjedhjet e...
Fokus

Kuvendari i PDK-së në Prizren, Tarashaj: Limaj duhet të rikthehet në PDK

Kuvendari i Partia Demokratike e Kosovës në Kuvendin Komunal të Prizrenit, Tefik Tarashaj, i ka bërë thirrje publike liderit të Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj,...

Nasheci drejt shndërrimit në pikë të rëndësishme turistike

Përkujtohet Ekrem Rexha – Drini

Beteja vendimtare për finale: Bashkimi dhe Bora sonte për një vend ndaj Trepçës

Parregullsi në spitalin e Prizrenit me Hemodializë, lirohet nga detyra kryeinfermieri

Abdixhiku propozon Vjosa Osmanin bartëse të listës së LDK-së dhe kandidate për presidente

“Komandant Drini jeton në çdo gur të Prizrenit”- në Urën e Arastës vendoset mesazhi përkujtimor

Nis ndërtimi i rrethrrotullimit të ri në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Spitali Rajonal i Prizrenit pajiset me aparat të ri, donacion nga Komuna

Zbulohet kundërvajtje doganore në Prizren me vlerë 6 mijë euro

Haxhi Avdyli kërcënohet me dajak në Facebook

Shorter – Cheese, duel i yjeve në gjysmëfinale të Play-off-it

Amaneti i Qosjes dhe Dervishit: Mesazh për një shoqëri në krizë

Sot mbahet Kuvendi Zgjedhor i AAK-së në Prizren

Përkujtohen dëshmorët e Brigadës 60 në Greiçec të Suharekës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne