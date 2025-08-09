22.8 C
Prizren
E diel, 10 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Projekti i nënkalimit dhe parkingut nëntokësor në Malishevë, Limaj: Puna e mirë do të vazhdojë

By admin

Dje në Malishevë është përuruar nënkalimi dhe parkingu nëntokësor. Për këtë ka shkruar sot kryetari i NISMA’s, Fatmir Limaj. Ky i fundit ka thënë se është ndjenjë krenarie kur e sheh vendlindjen e tij duke ‘‘ecur me hapa të sigurt drejt zhvillimit dhe forcimit të kapaciteteve të saj’’.

Limaj ka shtuar se projekte të tilla, si nënkalimi dhe parkingu nëntokësor janë dëshmi konkrete të këtij vizioni të qartë dhe përkushtimit të pandërprerë ndaj qeverisjes së mirë.

‘‘Kjo është Malisheva që duam – një qytet model, ku puna e mirë jo vetëm që po bëhet, por edhe do të vazhdojë me përkushtim, përgjegjësi dhe vizion’’, ka shkruar ai mes tjerash.

Postimi i plotë:

Faleminderit Malishevë!

Emocione të veçanta dhe ndjenjë krenarie nga nata e mbrëmshme, kur pashë vendlindjen time duke ecur me hapa të sigurt drejt zhvillimit dhe forcimit të kapaciteteve të saj. Malisheva po dëshmon se është në rrugën e duhur, drejt një të ardhmeje më të mirë, më moderne dhe më funksionale për qytetarët e saj.

Projekte si nënkalimi dhe parkingu nëntokësor janë dëshmi konkrete të këtij vizioni të qartë dhe përkushtimit të pandërprerë ndaj qeverisjes së mirë. Kjo është Malisheva që duam – një qytet model, ku puna e mirë jo vetëm që po bëhet, por edhe do të vazhdojë me përkushtim, përgjegjësi dhe vizion.

Kryetari i Malishevës, Ekrem Kastrati, së bashku me ekipën e tij të mrekullueshme, meritojnë respekt për punën dhe angazhimin e jashtëzakonshëm. Vizioni dhe pasioni i tyre për një Malishevë urbane janë shembull frymëzimi për të gjithë.

Malisheva ka hapur një kapitull të ri historik në zhvillimin dhe urbanizimin e qytetit. Bashkë me kryetarin Ekrem Kastrati, bashkëpunëtorët dhe qytetarët e Malishevës, përuruam hapjen e nënkalimit dhe parkingut nëntokësor – një projekt gjigant, i cili është realizuar vetëm me punë serioze, angazhim të sinqertë dhe përulësi në përmbushjen e premtimeve.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Presidentja Osmani: DokuFest shndërron Prizrenin në kryeqendrën kulturore dhe të ideve të reja
Next article
DokuFest shpall fituesit e edicionit të 24-të

Më Shumë

Lajme

Krasniqi: Dr. Gëzimi është njeriu i duhur për Malishevën

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi, ka deklaruar publikisht mbështetjen e tij të plotë për kandidatin e kësaj partie për kryetar...
Fokus

Koloneli i arrestuar në Prizren, pesë vjet më parë ishte nderuar me titullin “Nderi i Qarkut” i Kukësit

Koloneli Nexhmi Krasniqi i cili u arrestuar mbrëmë pas një aksioni të IPK-së në Prizren, pesë vite më parë ishte nderuar me titullin “Nderi...

Posta e Kosovës nderon tenorin Ramë Lahaj

Moti sot: Me diell dhe pjesërisht i vranët, temperaturat deri në 33 gradë Celsius

Tre të ndaluar dhe 5 aktakuza brenda një dite në Prizren

Bruce Springsteen pothuajse e detyroi grupin e tij të largohej ndërsa po xhironte ‘Born To Run’

Vdes një person në Prizren, ra nga muri mbi 6 metra i lartë pasi u godit nga vetura e tij

Dr. Afrim Avdaj tërhiqet nga gara për drejtor të Spitalit të Prizrenit: “Do të jem gjithmonë në shërbim të qytetarëve”

Problemet me gypin te nënkalimi në Malishevë, Kastrati: U mbyll nga njerëz të papërgjegjshëm

Fortesa Berisha, nga KFF Malisheva te skuadra italiane Como

Prokuroria në Prizren ngrit aktakuzë ndaj një personi për fajde dhe organizim të bixhozit të paligjshëm

Një person qëllohet nga një plumb në kokë, rasti po hetohet në Rahovec

Pas arrestimit të kolonelit Nexhmi Krasniqit, KMDLNj kritikon Sveçlën për deklarata paragjykuese

Krusha e Madhe hap dyert për “AgroFesta 2025”

Mbajti fjalimin fyes kundër UÇK-së në Rahovec ngritet aktakuzë ndaj Igor Popoviq

Zhduket një vajzë e mitur në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne