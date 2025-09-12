25.2 C
Prizren
E premte, 12 Shtator, 2025
Gjendet mjet i pashpërthyer në murin e një shtëpie në Bellanicë të Malishevës

By admin

Një mjet i dyshimtë është gjetur në një shtëpi në fshatin Bellanicë të Malishevës.

Rasti për mjetin e pashpërthyer që u has gjatë punimeve në murin e shtëpisë u raportua në polici mesditën e së enjtes.

“Njësia policore është në sigurim të vendit të ngjarjes derisa aty të dalë njësia për dominim”, thuhet në raportin 24-orësh të policisë.

65 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë
20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, prezanton planin për shëndetësi në rajonin e Hasit: Shërbime të përditshme për çdo lokalitet

