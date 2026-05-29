Dhjetë lidhje të paautorizuara zbulohen në rrjetin e ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. ka njoftuar se gjatë kësaj jave ekipet e saj kanë evidentuar gjithsej 10 lidhje të paautorizuara në rrjetin e ujësjellësit, prej të cilave 4 në Njësinë e Prizrenit dhe 6 në Njësinë e Suharekës.

Sipas njoftimit të kompanisë, lidhjet e paautorizuara dëmtojnë rrjetin e furnizimit me ujë, ndikojnë në furnizimin e rregullt të konsumatorëve dhe përbëjnë shkelje ligjore.

“Lidhjet e paautorizuara dëmtojnë rrjetin e furnizimit me ujë, ndikojnë negativisht në furnizimin e rregullt të konsumatorëve dhe përbëjnë shkelje ligjore”, thuhet në njoftim.

KRU "Hidroregjioni Jugor" u ka bërë thirrje qytetarëve që të shmangin kyçjet ilegale dhe të bashkëpunojnë në mbrojtjen e rrjetit të ujësjellësit.

“Kompania apelon tek të gjithë qytetarët që të shmangin kyçjet ilegale dhe të bashkëpunojnë në mbrojtjen e rrjetit të ujësjellësit. Ndaj të gjithë shkelësve do të ndërmerren masat përkatëse ligjore”, theksohet në njoftimin e kompanisë./PrizrenPress.com/

Malisheva ashpërson masat ndaj ndotësve, Kastrati vlerëson kontributin e bizneseve

