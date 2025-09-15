20.4 C
Prizren
E hënë, 15 Shtator, 2025
Sport

Serebe i Ballkanit shpallet “Ylli i Javës” për herë të dytë radhazi

By admin

Federata e Futbollit të Kosovës, në bashkëpunim me sponsorin zyrtar të Superligës, Albi Mall, ka ndarë çmimin tradicional “Ylli i Javës”, që u dedikohet futbollistëve më të dalluar në elitën e futbollit kosovar.

Për javën e katërt të këtij edicioni, çmimi i është ndarë për herë të dytë radhazi futbollistit të FC Ballkanit, Valentin Serebe, pas një paraqitjeje mbresëlënëse ndaj KF Drenicës, raporton PrizrenPress.

Serebe ishte vendimtar në fitoren 3:0, duke realizuar hat-trick në këtë përballje dhe duke siguruar tre pikë të rëndësishme për ekipin nga Suhareka. Vlerësimi është bërë nga Komisioni i Veteranëve të Futbollit, i përbërë nga Shyqiri Salihu, Bujar Asllani dhe Skender Vllahiu.

Reagimi i Serebes pas marrjes së çmimit:

“Ndeshja kundër KF Drenicës ishte vërtet e vështirë, por falë Zotit arritëm të fitojmë. Përgatitjet i kemi filluar që nga java e kaluar dhe gjithçka shkoi mirë, qoftë me stafin, qoftë në aspektin taktik. Të gjithë dhamë maksimumin tonë dhe, falë Zotit, ia dolëm. E rëndësishmja është që fituam.

Tani duhet të shohim përpara, drejt ndeshjes së radhës. Do të punojmë edhe më shumë, sepse duhet të fitojmë çdo ndeshje. Muajt që vijnë janë të vështirë, por ne duhet të japim gjithmonë më të mirën tonë. Jam shumë i lumtur dhe i gëzuar për këtë fitore.

Falënderoj shokët e ekipit, trajnerët dhe drejtuesit për punën e tyre, sepse gjithmonë japim maksimumin. Synimi ynë është të fitojmë trofe dhe ta mbyllim kampionatin si kampionë, me ndihmën e Zotit – ashtu siç e kam thënë edhe më parë.

Gjithashtu, dua të falënderoj edhe tifozët e Ballkanit, të cilët janë të mrekullueshëm. Ne do të vazhdojmë të punojmë fort, të japim gjithmonë më të mirën dhe të synojmë ta mbyllim sezonin si kampionë – të gjithë së bashku”./ PrizrenPress.com

