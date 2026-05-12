Nait Hasani: Jam propozuar nga Dega e PDK-së në Prizren që të jem kandidat për deputet

By admin

Ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Nait Hasani, ka konfirmuar se është propozuar nga dega e Prizrenit për të qenë pjesë e listës për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit.

Hasani ka thënë se kandidatura e tij ka ardhur si propozim nga struktura e Degës së PDK-së në Prizren, ndërsa ka shtuar se beson që do të jetë pjesë e listës zyrtare të subjektit politik për këto zgjedhje.

Ai po ashtu ka thënë se nga Dega e Prizrenit i janë dërguar qendrës 7 kandidatë për deputetë.

“Jam propozuar nga Dega e Prizrenit dhe besoj se do të jem pjesë e listës së PDK-së për zgjedhjet e 7 qershorit”, ka deklaruar Hasani. /Indeksionline/

