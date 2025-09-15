20.4 C
Pas 24 vitesh, Scorpions dhurojnë spektakël në sheshin “Skënderbej”

By admin

Pas 24 vitesh mungesë, legjendat e muzikës rock, “Scorpions”, rikthehen në Tiranë, duke dhuruar një nga netët më të paharrueshme muzikore që ka përjetuar ndonjëherë kryeqyteti.

Koncerti u mbajt mbrëmjen e të dielës në sheshin “Skënderbej”, ku mijëra fansa nga Shqipëria, rajoni dhe bota përjetuan një natë të paharrueshme.

Në skenën magjike të ngritur në zemër të Tiranës, u ngjitën anëtarët legjendarë të grupit: Mikkey Dee, Matthias Jabs, Klaus Meine, Rudolf Schenker dhe Pawe? M?ciwoda.

Të shoqëruar nga duartrokitjet dhe ovacionet e publikut, ata performuan hitet e tyre më të famshme, përfshirë “Still Loving You”, “Send Me an Angel” dhe “Rock You Like a Hurricane”.

Kulmi i mbrëmjes ishte interpretimi i këngës “Wind of Change”, një himn, që në vitet ’90 u kthye në simbol të rënies së diktaturave në Europën Lindore , përfshirë edhe Shqipërinë.

Rikthimi i Scorpions në Tiranë përkon me përvjetorin e 60-të të krijimit të grupit, dhe njëkohësisht shënon edhe përmbylljen e turit të tyre europian.

Për shumë shqiptarë, kjo mbrëmje solli edhe kujtimet e koncertit të tyre të parë në vendin tonë, në vitin 2001, në stadiumin “Selman Stërmasi”.

Mbrëmë, një tjetër brez ishte i pranishëm. Brezi që e ka njohur Scorpions përmes prindërve, por që e përjetoi live fuqinë e një muzike që nuk njeh kohë.

Serebe i Ballkanit shpallet "Ylli i Javës" për herë të dytë radhazi
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

