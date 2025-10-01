Artan Abrashi: Fitorja e Lëvizjes në Prizren do të festohet në Krajk të Hasit

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka njoftuar se fitorja e mundshme e partisë do të festohet në Krajk të Hasit, së bashku me përkrahësit dhe qytetarët që e mbështesin.
“Fitorja e Lëvizjes në Prizren do të festohet në Krajk të Hasit, me njerëzit e përkushtuar që na japin forcë çdo ditë. Faleminderit për mbështetjen dhe besimin tuaj!”, tha Abrashi.
