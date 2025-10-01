11.6 C
Prizren
E mërkurë, 1 Tetor, 2025
type here...

FokusSport

Bashkimi përfundon aventurën në FIBA Europe Cup

By admin

Bashkimi i Prizrenit ka mbyllur aventurën e saj në FIBA Europe Cup pas sfidës kthyese ndaj Anwil W. Rezultati i ndeshjes ishte 93:71, një humbje që nuk mjaftoi për të kaluar në fazën tjetër, raporton PrizrenPress.

Megjithatë, ekipi luftoi deri në sekondën e fundit, duke treguar karakter dhe përkushtim në çdo moment të ndeshjes. Falënderimet më të mëdha shkojnë për tifozët besnikë të Bashkimit, të cilët mbështetën skuadrën në çdo ndeshje dhe krijuan një atmosferë të jashtëzakonshme për lojtarët.

“Luftuam deri në fund, por nuk mjaftoi. Jemi krenarë për skuadrën tonë dhe mirënjohës për tifozët që na qëndruan pranë,” shkruan klubi në njoftimin e tij./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Prezantohet drejtori i ri ekzekutiv dhe ekipi i ri drejtues i Spitalit të Prizrenit
Next article
Artan Abrashi: Fitorja e Lëvizjes në Prizren do të festohet në Krajk të Hasit

Më Shumë

Fokus

Prezantohet drejtori i ri ekzekutiv dhe ekipi i ri drejtues i Spitalit të Prizrenit

Të mërkurën u mbajt takimi i radhës i Këshillit Profesional, i udhëhequr nga Dr. Fatmire Braha, kryesuese e Këshillit. Gjatë këtij takimi, përpara anëtarëve...
Lajme

Vjollca Kuzhnini, kandidatja e AAK-së për Kuvendin e Prizrenit, zhvilloi aktivitete në kuadër të fushatës zgjedhore

Kandidatja për Kuvendin Komunal të Prizrenit nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Vjollca Kuzhnini, e cila garon me numër 9 në fletëvotim, ka...

Universiteti i Prizrenit vlerësohet me Çertifikatën e Cilësisë për kontributin në arsimin e lartë dhe ndërkombëtarizim

Dështon tentimi për intervenim emergjent në Kalanë e Prizrenit

Sot fillon vaksinimi kundër gripit sezonal

Vdekja e punëtorit në Suharekë/ Arrestohen dy persona

Bashkimi bën histori, për herë të parë në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup

Dhunohet një grua në Malishevë

Donacion për “Hendikos”-in nga afaristi Tefik Tarashaj

Tetori në Teatrin e Prizrenit: Komedi, drama, stand-up dhe hapja e Showcase-it me “Inhuman”

Dragashi promovon prodhimet vendore për fuqizim i ekonomisë familjare

Prizreni gati për takimin letrar “Prizreni – Poezia – Tetova”

Totaj: E rikthyem Grantin e Performancës pas shumë vitesh si rezultat i punës

Abdixhiku në Dragash: Ne qeverisim me duar të pastra, pa afera korruptive

Prizreni triumfon në Pejë – Bakaj: Test i kaluar me sukses

Ballkani fiton derbin ndaj Dritës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne