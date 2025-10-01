Bashkimi përfundon aventurën në FIBA Europe Cup

Bashkimi i Prizrenit ka mbyllur aventurën e saj në FIBA Europe Cup pas sfidës kthyese ndaj Anwil W. Rezultati i ndeshjes ishte 93:71, një humbje që nuk mjaftoi për të kaluar në fazën tjetër, raporton PrizrenPress.
Megjithatë, ekipi luftoi deri në sekondën e fundit, duke treguar karakter dhe përkushtim në çdo moment të ndeshjes. Falënderimet më të mëdha shkojnë për tifozët besnikë të Bashkimit, të cilët mbështetën skuadrën në çdo ndeshje dhe krijuan një atmosferë të jashtëzakonshme për lojtarët.
“Luftuam deri në fund, por nuk mjaftoi. Jemi krenarë për skuadrën tonë dhe mirënjohës për tifozët që na qëndruan pranë,” shkruan klubi në njoftimin e tij./PrizrenPress.com
