Junior 06 dominon finalen e parë U16, shkatërron Vëllaznimin në Prizren

Në palestrën sportive “Sezai Surroi” në Prizren është zhvilluar finalja e parë e Play Off-it për kategorinë U16 në konkurrencën e vajzave (Perëndim), ku Junior 06 Moni Bau ka shënuar fitore bindëse ndaj Vëllaznimit me rezultat të thellë 108:24.
Skuadra prizrenase dominoi nga fillimi deri në fund të takimit, duke mos i lënë hapësirë kundërshtarit dhe duke e mbyllur ndeshjen me një diferencë të madhe pikësh.
Me këtë fitore, Junior 06 Moni Bau bën hapin e parë të rëndësishëm drejt titullit kampion në këtë seri finale./PrizrenPress.com/