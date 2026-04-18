Has: Hiqet pllaka e vendosur nga Azem Syla në shtëpinë e Heroit Mehmet Osmanaj

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL UÇK), dega në Has, ka bërë të ditur se është larguar pllaka e vendosur në shtëpinë e Ali dhe Nazife Osmanaj, familje kjo e Heroit të Kombit, Mehmet Osmanaj, nga fshati Goden

Sipas njoftimit, pllaka ishte vendosur nga Azem Syla pa konsultim me strukturat lokale të OVL UÇK-së në Has dhe jashtë procedurave të përcaktuara institucionale.

Përfaqësuesit e kësaj organizate theksojnë se veprime të tilla cenojnë standardet e vendosura për shënimin dhe nderimin e objekteve me rëndësi historike nga periudha e luftës.

OVL UÇK – dega në Has nënvizon se shtëpia e familjes Osmanaj nuk ka qenë në shërbim të një individi të vetëm, por ka funksionuar si bazë e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës gjatë viteve 1997–1999, duke kontribuar në përpjekjet për çlirim dhe sakrificën kolektive.

Në reagim, kjo organizatë ka kritikuar edhe, siç thuhet, tendencat për keqpërdorim të emrit të UÇK-së për qëllime politike, sidomos në raste kur individë apo grupe përballen me humbje të pushtetit.

“Kjo dukuri nuk do të tolerohet më në Has”, thuhet në njoftim.

Më tej, OVL UÇK – Has ka bërë të ditur se është duke zhvilluar një proces verifikimi për të gjitha shtëpitë që kanë shërbyer si baza të UÇK-së gjatë luftës, me qëllim që ato të dokumentohen dhe të nderohen në mënyrë të rregullt dhe në përputhje me ligjin. Ky proces do të realizohet në bashkëpunim me institucionet përkatëse, përfshirë Qendrën e Memorialeve të Kosovës dhe Qeverinë e Kosovës.

Shtëpia e Heroit Mehmet Osmanaj konsiderohet si një ndër objektet simbol të rezistencës dhe sakrificës për liri në këtë rajon. Përfaqësuesit e OVL UÇK-së theksojnë se ruajtja e historisë në mënyrë të saktë dhe dinjitoze mbetet një obligim moral dhe kombëtar për brezat e tanishëm dhe ata që do të vijnë./RTK

Përkujtohet heroi Ismajl Kryeziu në Prizren

Aksident në Suharekë, lëndohet rëndë 9 vjeçari

Një aksident trafiku ka ndodhur të mërkurën në Bershanc të Suharekës, mes një veture dhe një çiklisti të mitur. Si pasojë e aksidentit, lëndime të...
Zbulohet mosha e viktimave që humben jetën nga zjarri në një banesë në Malishevë

Tre persona kanë humbur jetën si pasojë e shpërthimit të një bombole gazi në një banesë në Malishevë. Lajmin e ka konfirmuar Drejtori i Policisë...

Ylli apo Peja? Sonte në Suharekë vendoset gjysmëfinalisti

Nafta 1.74 € e benzina 1.42 €, publikohen çmimet e derivateve për sot

Hapet thirrja për aplikim për “Data Science Bootcamp”, i përkrahur nga Komuna e Prizrenit

Aksidentohet rëndë një cisternë e naftës në dalje të Prizrenit – pamje

P.C Prizreni siguron finalen e Ligës së Parë

Bylbyl Sokoli rikthehet në krye të Malishevës

Liria në ndjekje të Superligës, vetëm tri pikë larg kreut

Dyshimet për bombolë gazi bien poshtë, vijojnë hetimet për tragjedinë në Malishevë

Fiton edhe Drita, sfidon P.C Prizrenin në finale

Tragjedia në Malishevë, sot ditë zie dhe pezullim i mësimit në shkollën e dy nxënësve

OVL e UÇK-së Prizren zhvillon homazhe për dëshmorët dhe martirët në Lubizhdë të Hasit

Përkeqësohet gjendja shëndetësore e Liridon Rexhës, familja kërkon mbështetje financiare

Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Suharekës

Përkujtohet heroi Ismajl Kryeziu në Prizren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

