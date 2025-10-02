7.2 C
Prizren
E enjte, 2 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Aksident i rëndë në Rahovec – humb jetën drejtuesi i traktorit, një i arrestuar

By admin

Një aksident trafiku me fatalitet ka ndodhur pasditen e djeshme rreth orës 16:20 në fshatin Bërnjak të Rahovecit, ku janë përfshirë një veturë dhe një traktor.

Si pasojë e përplasjes, lëndime të rënda trupore ka pësuar drejtuesi i traktorit, i cili fillimisht ka marrë ndihmë mjekësore.

Megjithatë, rreth orës 22:54, Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK) ka njoftuar se viktima ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra.

Prokurori kompetent është njoftuar për rastin dhe me vendim të tij trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.

Ndërkohë, drejtuesi i veturës i dyshuar për shkaktimin e aksidentit, është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje.

Marketing

 

 

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?? ABI PLATINUM RESIDENCE ND?RTUAR me klag ? 1 i ? NIE SOE SDE SIE STOFE ???? STOPE STORE +383 +38349456999 49 456 999 STORE www.abiplatinum.com?"?

Previous article
Aksident i rëndë trafiku në Prizren – tre persona të lënduar, një i arrestuar
Next article
Prizreni përmbyll edicionin e 5-të të Autostrada Biennale

Më Shumë

Lajme

Shtetasja gjermane gjendet pa shenja jete në një hotel në Prizren

Një shtetase gjermane është gjetur pa shenja jete në një hotel në Prizren. Më 28.09.2025, rreth orës 08:00, policia është njoftuar nga Qendra e Urgjencës...
Lajme

Arrestohen dy persona për vdekjen e 50-vjeçarit në vendin e punës në Suharekë

Një punëtor i fabrikës “NewBalkan” në Suharekë ka humbur jetën dje pasi që është lënduar aksidentalisht gjatë orarit të punës. Viktima me inicialet M.D., dyshohet...

“Ec Ma Ndryshe”: Drini i Bardhë nën kërcënim, kërkohet veprim urgjent për shpëtimin e tij

Ndalohen pajisje elektronike të padeklaruara në Vërmicë

Largohet shtylla elektrike rreth 25 metra e lartë nga “Transiti i ri” në Prizren

Rrëfimi i Bekim Fehmiut pas xhirimeve të serialit të famshëm televiziv “Odisea” (1968)

“Prizreni – Poezia – Tetova”: Poezia bashkoi krijuesit shqiptarë

“Ka ikë prej Prizrenit, u tutë” – Çeku i kundërpërgjigjet Totajt: Pse nuk po ballafaqohesh me Artan Abrashin?

Pezullohet marrëveshja pa kontrolle në kufirin Kosovë-Shqipëri

Ylli përforcohet me Larry Thomas-in

Malisheva përmbys gjithçka në Skenderaj – nga 3:1 në 3:4 ndaj Drenicës

“InHUMAN” rikthehet në Prizren – Repriza e parë nesër

Në Prizren u promovuan librat “Ngat teje” dhe “Gravurë n’Lkurë” të autores Asja Mulgeci

Totaj: E rikthyem Grantin e Performancës pas shumë vitesh si rezultat i punës

KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç

Ballkani fiton derbin ndaj Dritës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne