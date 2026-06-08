Nis sot verifikimi dhe numërimi i votave për kandidatët për deputetë në 38 QKN

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se sot nis procesi i verifikimit të rezultateve të subjekteve politike dhe numërimit të votave për kandidatët për deputetë në 38 Qendra Komunale të Numërimit (QKN).
Sipas KQZ-së, fillimisht bëhet verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vendvotime, ndërsa më pas vazhdon numërimi i votave për kandidatët për deputetë.
Paraditen e sotme, procesi nis në QKN-të e 15 komunave: Leposaviq, Novobërdë, Obiliq, Shtime, Shtërpcë, Zubin Potok, Zveçan, Junik, Mamushë, Hani i Elezit, Graçanicë, Ranillug, Partesh, Kllokot dhe Mitrovicë e Veriut.
Ndërkaq, nga ora 16:00, aktivitetet fillojnë edhe në 23 komunat e tjera, përfshirë Prishtinën, Prizrenin, Pejën, Gjakovën, Ferizajn, Mitrovicën e Jugut, Rahovecin dhe Suharekën.
KQZ ka bërë të ditur se në orën 16:30 do të mbajë konferencë për media në QKN “1 Tetori” në Prishtinë, ku do të njoftojë për ecurinë e procesit të verifikimit dhe numërimit të votave pas ditës së zgjedhjeve./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren