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Nis sot verifikimi dhe numërimi i votave për kandidatët për deputetë në 38 QKN

By admin

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se sot nis procesi i verifikimit të rezultateve të subjekteve politike dhe numërimit të votave për kandidatët për deputetë në 38 Qendra Komunale të Numërimit (QKN).

Sipas KQZ-së, fillimisht bëhet verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vendvotime, ndërsa më pas vazhdon numërimi i votave për kandidatët për deputetë.

Paraditen e sotme, procesi nis në QKN-të e 15 komunave: Leposaviq, Novobërdë, Obiliq, Shtime, Shtërpcë, Zubin Potok, Zveçan, Junik, Mamushë, Hani i Elezit, Graçanicë, Ranillug, Partesh, Kllokot dhe Mitrovicë e Veriut.

Ndërkaq, nga ora 16:00, aktivitetet fillojnë edhe në 23 komunat e tjera, përfshirë Prishtinën, Prizrenin, Pejën, Gjakovën, Ferizajn, Mitrovicën e Jugut, Rahovecin dhe Suharekën.

KQZ ka bërë të ditur se në orën 16:30 do të mbajë konferencë për media në QKN “1 Tetori” në Prishtinë, ku do të njoftojë për ecurinë e procesit të verifikimit dhe numërimit të votave pas ditës së zgjedhjeve./PrizrenPress.com/

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