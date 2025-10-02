Ekspozita e kuruar nga Erzen Shkololli, me titull “Rrymat që Shpalosen: Pulsi i Kohës”, ka sjellë në qendër të Prizrenit dhe në Zonën e ITP-së artistë dhe vepra që ndërthurin artin me peizazhin urban të qytetit, duke mbushur verën me takime, miqësi dhe tregime të reja.

Programi përmbyllës përfshin Takimin e Parë Rajonal të bienaleve, performanca artistike, biseda publike dhe ngjarje muzikore. Po ashtu, kjo është edhe mundësia e fundit për publikun që të vizitojë ekspozitën para mbylljes përfundimtare.

