6.1 C
Prizren
E enjte, 2 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Memli Krasniqi: Ma mirë për Malishevën është vetëm me Dr. Gëzimin

By admin

Memli Krasniqi: Ma mirë për Malishevën është vetëm me Dr. Gëzimin

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka qëndruar mbrëmë në Malishevë në mbështetje të kandidatit të PDK-së për këtë komunë, Dr. Gëzim Krasniqi.

Krasniqi ka thënë se Ma mirë për Malishevën është vetëm me Dr. Gëzimin kryetar.

“Kujt mundet me i besu ma shumë Malisheva dhe qytetari i saj se sa mjekut të dëshmuar për ta trajtuar Malishevën që po lëngon, një mjeku të vërtetë, një njeriu që ka shëruar me dije dhe me shpirt – Dr. Gëzim Krasniqit”, është shprehur lideri i PDK-së.

Kurse, kandidati i PDK-së për kryetar të Malishevës, Dr. Gëzim Krasniqi ka kërkuar mobilizimin e përkrahësve për të votuar PDK-në me numrin 191 më 12 tetor.

“Ju kërkoj mbështetje secilit. Ju kisha lutë që deri më 12 tetor, mos me lënë gurë pa lëvizë, mik, shok, dashamir, edhe ata që kanë dilema. Ne jemi për me marrë pushtet dhe me qenë të barabartë për krejt qytetarët e Malishevës”, ka thënë ai.

 

 

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?? ABI PLATINUM RESIDENCE ND?RTUAR me klag ? 1 i ? NIE SOE SDE SIE STOFE ???? STOPE STORE +383 +38349456999 49 456 999 STORE www.abiplatinum.com?"?

Previous article
Historia e biçikletës së vjedhur në Basel të Zvicrës: E dërguar me autobus në Prizren, e shitur në Tiranë dhe e konfiskuar po aty nga policia
Next article
Dy qytetarë dorëzojnë mbi 1 mijë euro në stacionin policor në Rahovec

Më Shumë

Lajme

Memli Krasniqi në Suharekë: Votat tuaja për numrin 191 e dërgojnë Dardan Berishën dhe PDK-në në balotazh

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka qëndruar në Suharekë në mbështetje të kandidatit të PDK-së për kryetar të kësaj komune, Dardan...
Lajme

Dragashi promovon prodhimet vendore për fuqizim i ekonomisë familjare

Prodhimet vendore të trevës së Opojës dhe Gorës janë prezantuar në panairin e ushqimeve tradicionale në Dragash që po mbahet për të katërtën herë....

Vjollca Kuzhnini, kandidatja e AAK-së për Kuvendin e Prizrenit, zhvilloi aktivitete në kuadër të fushatës zgjedhore

Prezantohet drejtori i ri ekzekutiv dhe ekipi i ri drejtues i Spitalit të Prizrenit

Fusha e sportit në Gjonaj të Hasit shkatërrohet nga një automjet

Prizreni përmbyll edicionin e 5-të të Autostrada Biennale

Spitali i Prizrenit ndriçohet rozë për ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit

Rahoveci 29 prezanton fanellat zyrtare të sezonit 2025/26

KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç

Artan Abrashi në takim me gratë prizrenase – Iu bashkohet Albulena Haxhiu dhe motra e artistit të madh, Bekim Fehmiu

Bashkimi përfundon aventurën në FIBA Europe Cup

“Prizreni – Poezia – Tetova”: Poezia bashkoi krijuesit shqiptarë

Heroi pa varr

Latifi para banorëve të Dejnit: Jemi opsioni më serioz, që premton, analizon e zbaton

Emocione dhe histori në Gjonaj: Drini i Bardhë debuton me barazim

Zambaku i Prizrenit, festival i këngës qytetare që ruan traditën muzikore

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne