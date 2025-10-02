Memli Krasniqi: Ma mirë për Malishevën është vetëm me Dr. Gëzimin
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka qëndruar mbrëmë në Malishevë në mbështetje të kandidatit të PDK-së për këtë komunë, Dr. Gëzim Krasniqi.
Krasniqi ka thënë se Ma mirë për Malishevën është vetëm me Dr. Gëzimin kryetar.
“Kujt mundet me i besu ma shumë Malisheva dhe qytetari i saj se sa mjekut të dëshmuar për ta trajtuar Malishevën që po lëngon, një mjeku të vërtetë, një njeriu që ka shëruar me dije dhe me shpirt – Dr. Gëzim Krasniqit”, është shprehur lideri i PDK-së.
Kurse, kandidati i PDK-së për kryetar të Malishevës, Dr. Gëzim Krasniqi ka kërkuar mobilizimin e përkrahësve për të votuar PDK-në me numrin 191 më 12 tetor.
“Ju kërkoj mbështetje secilit. Ju kisha lutë që deri më 12 tetor, mos me lënë gurë pa lëvizë, mik, shok, dashamir, edhe ata që kanë dilema. Ne jemi për me marrë pushtet dhe me qenë të barabartë për krejt qytetarët e Malishevës”, ka thënë ai.