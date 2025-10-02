6.1 C
Prizren
E enjte, 2 Tetor, 2025
Dy qytetarë dorëzojnë mbi 1 mijë euro në stacionin policor në Rahovec

Më datë 1 tetor 2025, rreth orës 13:30, në Stacionin Policor në Rahovec janë paraqitur dy qytetarë, të cilët kishin gjetur një shumë të hollash në rrugën “Sheh Mihedini”, Rahovec.

Sipas një njoftimi bëhet e ditur se personi I.Sharku ka dorëzuar shumën prej 1000 euro, ndërsa personi H.Haxhimustafa ka dorëzuar shumën prej 950 euro, në total nga të dy qytetarët gjithsej janë dorëzuar 1,950 euro.

“Të hollat e dorëzuara më pas iu janë kthyer pronarit, i cili po ashtu ishte paraqitur në stacionin policor dhe kishte raportuar humbjen e tyre. Policia e Kosovës falënderon qytetarët për bashkëpunim dhe e vlerëson lartë gjestin e tyre human”, thuhet në njoftim.

