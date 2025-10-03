7.4 C
Prizren
E premte, 3 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Zafir Berisha kritikon Shaqir Totajn për mospjesmarje në debatin për Prizrenin

By admin

Kandidati i Bashkimit Demokratik të Prizrenit për kryetar të Prizrenit, Zafir Berisha, kritikoi kryetarin aktual të komunës, Shaqir Totaj, për mosgatishmëri për debat.

“Shaqa ia humbi kuptimin e përballjes së ideve, vizionit të kandidatëve karshi qytetarëve të Prizrenit. Nuk qëndron ajo se janë shumë kandiadat sepse edhe para katër viteve kanë qenë po kaq kandidat, por ka marë pjesë në debat sepse atëherë ka qenë në opozitë”, tha Berisha.

Kryetari aktual i Prizrenit, Shaqir Totaj nga PDK-ja, që synon edhe një mandate në krye të Prizrenit, ka deklaruar se po i refuzon debatet për shkak të numrit të madhë të kandidatëve.

 

 

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?? ABI PLATINUM RESIDENCE ND?RTUAR me klag ? 1 i ? NIE SOE SDE SIE STOFE ???? STOPE STORE +383 +38349456999 49 456 999 STORE www.abiplatinum.com?"?

Previous article
Abrashi ka një pyetje për Totajn
Next article
Policia në Prizren, gjatë muajit shtator ka ndaluar 30 lypsarë në rrugë

Më Shumë

Fokus

Bashkimi bën histori, për herë të parë në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup

Rrugëtimi evropian i Bashkimit nuk përfundon! Klubi prizrenas ka bërë historinë duke u kualifikuar për herë të parë në fazën e grupeve të FIBA...
Kulture

“Check-In Festival”, muzika elektronike dhe Rock “ndezin” kryeqytetin

Muzika, energjia dhe emocionet u rikthyen në kryeqytet me edicionin e pestë të “Check-In Festival”. Të rinj, turistë të huaj, por edhe pushues vendas iu...

Arrestohet një person për kanosje ndaj policit në Rahovec

Dragashi promovon prodhimet vendore për fuqizim i ekonomisë familjare

Bashkimi kërkon kualifikimin në FIBA Europe Cup 

Në Prizren u promovuan librat “Ngat teje” dhe “Gravurë n’Lkurë” të autores Asja Mulgeci

Vetaksidentohet vetura e KFOR-it në Astrazup të Malishevës

Abrashi ka një pyetje për Totajn

Dy qytetarë dorëzojnë mbi 1 mijë euro në stacionin policor në Rahovec

Aktakuzë ndaj 6 të dyshuarve për fajde në vlerë prej 1.4 milion euro – kërkohet kthimi i 21 banesave dhe lokaleve afariste

Spitali i Prizrenit ndriçohet rozë për ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit

Bashkimi përfundon aventurën në FIBA Europe Cup

Universiteti i Prizrenit vlerësohet me Çertifikatën e Cilësisë për kontributin në arsimin e lartë dhe ndërkombëtarizim

Malisheva nderon dëshmorin Dr. Shpëtim Robaj në 27-vjetorin e rënies

Autorsia e projektit të ‘Shatërvan”-it përplas Totajn dhe Haskukën

Drini i Bardhë rikthehet në Gjonaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne