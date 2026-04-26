17.2 C
Prizren
E diel, 26 Prill, 2026
type here...

LajmeSport

Gara e shahut në Prizren mbledh të rinjtë dhe qytetarët në Kej të Lumbardhit

By admin

Në kuadër të aktiviteteve “Qyteti Evropian i Sportit – Prizreni 2026”, në Kejin e Lumbardhit në qendër të qytetit është mbajtur një garë shahu, ku kanë marrë pjesë të rinjtë dhe qytetarë të shumtë.

Aktiviteti është organizuar në bashkëpunim mes Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Klubit të Shahut “Shadërvani”, duke sjellë një atmosferë sportive dhe gjithëpërfshirëse në qendër të qytetit.

Në këtë ngjarje ishte e pranishme edhe drejtoresha e DKRS-së, Ajlin Shishko Hajdari, e cila theksoi se gjatë gjithë vitit në Prizren do të organizohen aktivitete të shumta sportive./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Prizreni shënon fitore bindëse ndaj KEK-ut
Next article
Rikthehet te fitoret Drini i Bardhë, triumfon në Deçan

Më Shumë

Lajme

Fokus

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne