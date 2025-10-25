17.7 C
Prizren
E shtunë, 25 Tetor, 2025
Sport

Dy ndeshje, dy fitore — P.C Prizreni mposht Dritën

By admin

Proton Cable Prizreni vazhdon dominimin në Ligën e Parë, duke regjistruar fitore të dyta radhazi këtë sezon.

Ndeshja e zhvilluar në Palestrën “Sezai Surroi” u mbyll me rezultatin 85-55 në favor të vendasve, duke treguar fuqinë dhe vendosmërinë e ekipit, raporton PrizrenPress.

Mbi 2300 gjoba për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku, arrestohen 31 persona
Rahoveci 029 sfidon Prishtinën sonte në “Mizahir Isma”

Lajmet e Fundit

