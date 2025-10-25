17.7 C
Prizren
E shtunë, 25 Tetor, 2025
type here...

FokusSport

Rahoveci 029 sfidon Prishtinën sonte në “Mizahir Isma”

By admin

Sonte nga ora 19:00, palestra “Mizahir Isma” në Rahovec do të presë përballjen e xhiros së tretë të Superligës, ku Rahoveci 029 do të përballet me Prishtinën, raporton PrizrenPress.

Klubi ka njoftuar se biletat mund të blihen që nga ora 11:00, përballë palestrës, duke ftuar të gjithë tifozët të jenë prezent dhe ta mbështesin skuadrën në këtë sfidë të rëndësishme për vazhdimin e rrugëtimit drejt objektivave sezonale.

Rahoveci 029 kërkon mbështetje maksimale nga tifozët për të siguruar një performancë të fortë në këtë takim vendimtar, ndërsa atmosfera pritet të jetë emocionuese dhe e mbushur me energji të tifozëve besnikë./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Dy ndeshje, dy fitore — P.C Prizreni mposht Dritën
Next article
“Sezoni më i mirë në karrierë”, Neki Emra thotë se dasmat janë ‘lloj menaxhimi’

Më Shumë

Fokus

Arpagjik’t të ndaluar për grafitin “UÇK” në Mal të Zi, Bashkimi kërkon lirimin e tyre

Klubi i Basketbollit Bashkimi ka reaguar pas ndalimit të tifozëve të tij, Arpagjik’t, në Mal të Zi, raporton PrizrenPress. Sipas klubit, ata janë ndaluar...
Lajme

Luljeta Veselaj-Gutaj asambleistja më e votuar në Prizren

Luljeta Veselaj Gutaj nga PDK-ja, është asambleistja më e votuar në Prizren. https://prizrenpress.com/421746-2h/ Veselaj- Gutaj është ish-deputete e Kuvendit të Kosovës, kurse aktualisht drejton Drejtorinë e...

Ndahet nga jeta Arben Fondaj, ish-lojtar dhe ish-anëtar i bordit të Yllit dhe FBK-së

Këto janë grafitet për të cilat dyshohen tifozët prizrenas që i shkruan në Mal të Zi (FOTO)

Selmanaj, pas rezultateve në Prizren: Gara ishte e vështirë dhe e pabarabartë

Dy ndeshje, dy fitore — P.C Prizreni mposht Dritën

United Basketball fiton bindshëm ndaj Junior 06

Vizita e Bekim Fehmiut në muzeun e Luftës, ish-shtëpia e lindjes së Enver Hoxhës, viti 1972

“Ec ma Ndryshe” del me hulumtim: Pse i hedhim mbeturinat në lum?

Zafir Berisha për balotazhin në Prizren: Do t’i mpreh sërish gërshërët

Latifi vlerëson punën në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët e Rahovecit

50 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

S’ka fitues në Prizren – Liria dhe Vëllaznimi ndahen 0:0

“Koha për Lirinë” – Prizreni ndizet për duelin me Vëllaznimin

Parandalimi i trafikimit me qenie njerëzore – Kastrati përkrah fushatën “Mos hesht” në Malishevë

Kitaristi legjendar, Eric Clapton njofton turin muzikor në Gjermani

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne