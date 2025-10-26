10.5 C
Prizren
E hënë, 27 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Totaj aktivizon ekipet për të parandaluar përmbytjet në Prizren

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se pas reshjeve të dendura të shiut, ekipet komunale kanë ndërhyrë menjëherë në disa zona të qytetit për të shmangur përmbytjet dhe për të mbajtur situatën nën kontroll.

Totaj tregon se punimet dhe monitorimi po vazhdojnë me intensitet, pavarësisht se reshjet e shiut ende nuk kanë pushuar.

Ai siguroi qytetarët se institucionet janë në terren dhe të angazhuara për të minimizuar çdo rrezik të mundshëm.

Ky reagim i shpejtë vjen në një kohë kur reshjet intensive kanë shkaktuar vështirësi në disa pjesë të vendit, duke rritur nevojën për gatishmëri dhe koordinim institucional./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizrenasit fitojnë derbin në Mitrovicë
Next article
Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura

Më Shumë

Fokus

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për dhunë ndaj babait, sulm ndaj policëve dhe dëmtim të zyrës së stacionit policor

Një person në Prizren është arrestuar pasi që i kishte shkaktuar dhunë psiqike babait të tij. Gjatë prangosjes, i dyshuari ka sulmuar edhe zyrtarët policorë,...
Sport

Bashkimi në Itali: Përqendrim maksimal për sfidën e nesërme në Reggio Emilia

Bashkimit i Prizrenit tashmë ka mbërritur në Itali dhe po zhvillon seancat e para stërvitore në prag të ndeshjes së nesërme në Reggio Emilia,...

Albin Kurti nuk i ka votat, dështon formimi i Qeverisë

Arrestohet një person në Dragash pasi ushtroi dhunë fizike ndaj vëllait

“Sezoni më i mirë në karrierë”, Neki Emra thotë se dasmat janë ‘lloj menaxhimi’

Aktakuzë ndaj shtetasit turk që vrau vajzën e tij me thikë në Prizren

Ngjarja në Prizren ku u therën me thikë nëna dhe e bija 12-vjeçare dyshohet se ndodhi për motive xhelozie

Koalicionet për balotazh në Prizren, Abrashi: Jemi në kontakt me të gjithë partitë, por ende s`kemi diçka konkrete

Arrestohet një polic në Prizren

Ekrem Kastrati, i pari në Malishevë edhe me votat e diasporës

Gjoba për personat që hynë me vetura në parkun rekreativ të Suharekës

Barazim dramatik në Suharekë, Ballkani dhe Gjilani ndajnë pikët. Malisheva kthehet te fitorja

Dogana ndalon barna dhe suplemente të padeklaruara në Vërmicë

Puna nuk ndalet, Smajl Latifi vazhdon punën për ndërtimin e rrugës Rahovec – Xërxë me katër korsi (video)

Edicioni i 24-të i festivalit ReMusica – 18 koncerte dhe mbi 160 artistë në Prishtinë dhe Prizren

Sonte sfida evropiane: Bashkimi mysafir i Pallacanestro Reggiana-s në FIBA Europe Cup

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne