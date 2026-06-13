Liria e Prizrenit mbetet pa tre aksionarë

Liria e Prizrenit tashmë do t’i bëjë llogaritë pa tre aksionarët nga Prizreni: Valon Osmani, Xhoshkun Dragoj dhe Dardan Kodra.
Burime të AL News mësojnë se të tre kanë hequr dorë pa kushte nga aksionet e tyre, duke ia dhuruar ato aksionarit tashmë të vetëm, Arbër Bashës.
Nën drejtimin e tyre, Liria për dy vite radhazi u përpoq të rikthehej në elitën e futbollit kosovar, por pa sukses.
Në tentimin e fundit për ngjitje në Superligë, skuadra prizrenase u eliminua nga FC Dinamo Ferizaj.
Mbetet të shihet se cili do të jetë drejtimi i ri i klubit nën pronësinë e vetme të Arbër Bashës.
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