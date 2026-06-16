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Në Vërmicë po rregullohet shtrati i gurrës dhe rruga fushore

By admin

Drejtori i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Prizren, Nderim Kadriaj, ka përcjellë nga afër punimet që po zhvillohen në fshatin Vërmicë, ku po realizohet rregullimi i përhershëm i shtratit të gurrës në vendndodhjen e saj natyrore.

Sipas njoftimit të komunës, krahas kësaj ndërhyrjeje po bëhet edhe hapja dhe rregullimi i rrugës fushore, me qëllim të përmirësimit të qasjes dhe krijimit të kushteve më të mira për banorët dhe fermerët e zonës.

“Po bëhet rregullimi i përhershëm i shtratit të gurrës në vendndodhjen e saj natyrore. Krahas kësaj ndërhyrjeje, po bëhet edhe hapja dhe rregullimi i rrugës fushore për t’i shërbyer banorëve dhe fermerëve të zonës”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

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