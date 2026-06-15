Lajme

Nisin manifestimet për Ditën e Çlirimit dhe Dëshmorëve në Malishevë

By admin

Në Komunën e Malishevë kanë nisur aktivitetet për shënimin e 16 Qershorit – Ditës së Çlirimit dhe Ditës së Dëshmorëve, me një program të pasur kulturor dhe sportiv që nderon sakrificën e dëshmorëve, martirëve dhe të gjithë atyre që kontribuuan për lirinë e vendit.

Manifestimet po zhvillohen nën përkujdesjen e kryetarit të komunës, Ekrem Kastrati, duke përfshirë aktivitete të ndryshme përkujtimore dhe kulturore.

Në kuadër të këtyre aktiviteteve u bë edhe përurimi i veprës “Shkolla Shqipe në Gjenevë” të autorit Agim Paçarizi, një botim që trajton historinë dhe zhvillimin e arsimit shqip në diasporë.

Në këtë ngjarje, kryetari Kastrati vlerësoi rëndësinë e ruajtjes së gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar te mërgata shqiptare, duke theksuar rolin e diasporës në forcimin e lidhjeve me vendlindjen.

Për librin folën edhe recensentët Jusuf Bytyçi, Hamëz Morina dhe Enver Mazreku, të cilët e vlerësuan si një kontribut të rëndësishëm në dokumentimin e historisë së arsimit shqip në diasporë.

Gjithashtu u theksua edhe bashkëpunimi dhe kontributi i autorit në zhvillimin e arsimit në Malishevë dhe në binjakëzimin e komunës me Meyrin në Zvicër.

Në përfundim, autori falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe mbështetjen, duke shprehur mirënjohje për të gjithë bashkëpunëtorët dhe kontribuuesit në fushën e arsimit shqip në vend dhe diasporë./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!


https://prizrenpress.com/428407-2j/

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
1 muaj paraburgim ndaj të miturit të dyshuar për vrasjen e 27-vjeçarit në Kobaj të Prizrenit
Next article
Komuna e Rahovecit ndan dekoratën “Ukshin Hoti” për Adem Demaçin

Më Shumë

Lajme

Vazhdon aksioni kundër vjedhjes së ujit: Shkyçen 10 lidhje ilegale në Prizren

Kompania Rajonale e Ujësjellësit  “Hidroregjioni Jugor” ka vazhduar aksionin kundër lidhjeve të paautorizuara në rrjetin e ujësjellësit, duke identifikuar dhe shkyçur 10 lidhje ilegale...
Fokus

Vrasja e 27-vjeçarit dhe plagosja e babait të tij, detaje nga ngjarja tragjike në Prizren

Një 27-vjeçar e ka humbur jetën si pasojë e lëndimeve nga mjeti i mprehtë. Ngjarja tragjike ka ndodhur në fshatin Kobaj të Prizrenit, ku dy...

Kurti: Lidhja e Prizrenit u dha zë shqiptarëve në arenën ndërkombëtare

Shpërblehet Mamusha

Nënkryetarja e Suharekës merr pjesë në tryezën për investimet në Kosovë

ZKA gjen varg shkeljesh në Prizren: Keqklasifikim milionash, kontrata pa para dhe nënvlerësim të pasurisë

62 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1880 gjoba

Suhareka siguron rreth 4 milionë euro për ndërtimin e QKMF-së së re

Nisin përgatitjet për Karnavalin Golden Eagle në Suharekë, Muharremaj premton një organizim të paharrueshëm

Në përvjetorin e ndarjes nga jeta, Prizreni kujton Bekim Fehmiun

Shënohet 148-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Sulmohet një autobus me armë zjarri në Malishevë, arrestohet i dyshuari

U rreshtua në krah me Vjosa Osmanin: Ja sa vota numëron deri më tani Haxhi Avdyli

16 vjet pa ikonën e kinematografisë, Bekim Fehmiu

Humb jetën 78-vjeçari në Prizren – u godit nga një veturë teksa lëvizte me biçikletë

Arrestohet shoferi që goditi për vdekje 78 vjeçarin në Prizren

Lajmet e Fundit